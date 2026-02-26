Juventus-Galatasaray maçının sonucu ne? Juventus-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçının sonucu ne? Galatasaray'ın golünü kim attı?

Galatasaray Juventus'u uzatmalarda yıktı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaştı. Mücadelenin normal süresi Juventus’un 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın attığı gollerle maç 3-2 biterken, sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın kullandığı köşe atışında kale önünde Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin topu kurtardı.
4. dakikada sol kanattan Kenan Yıldız’ın ortasında ceza sahasında Gatti'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
11. dakikada sağ kanattan Jakobs’un kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Abdülkerim’in kafayla indirdiği topa Osimhen’in gelişine vuruşunda kaleci Perin topu son anda kornere çeldi.
22. dakikada Locatelli’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
30. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kenan Yıldız’ın şutunda Sanchez’e de çarpan topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası içinde Torreira’nın Thuram’a yaptığı hareket sonrası hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltıyı kullanan Locatelli topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Daha sonra pozisyonu VAR'da izleyen hakem Pinherio, kartı iptal ederek Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.
70. dakikada ceza sahasının sağından Kalulu’nun ortasında arka direkte Gatti’nin vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jeremie Boga’nın pasında arka direkte Kenan Yıldız’ın vuruşunda top direkten döndü.
82. dakikada sol çaprazdan Juventus’un kullandığı serbest vuruşta Koopmeiners’in kafayla arka direğe gönderdiği topu McKennie kafayla filelere yolladı. 3-0
96. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan McKennie’nin pasında Edon Zhegrova bomboş durumda meşin yuvarlağı yerden dışarı gönderdi.
105+1. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Osimhen’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
111. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
119. dakikada Singo’nun ara pasında kaleci Perin ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz’ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-2