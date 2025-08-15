Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray bu akşam evinde Karagümrük ile karşılaşacak. Lige 3 puanla başlayan sarı-kırmızlılar bu maçtan da galibiyet almak istiyor. Özellikle Galatasaray taraftarı "Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltirken Osimhen, Icardi, Sane gibi yıldızların ilk 11'de olup olmayacağı sorgulanıyor.

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman?

Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 21.30'da Rams Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORT HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer, Daniel, Doh, Serginho, Berkay, Ahmet, Tiago

Galatasaray'ın sahasında mağlubiyeti yok

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı. "Cimbom" bu maçlarda 16 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Galatasaray, son 7 randevuda yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.