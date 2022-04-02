Galatasaray, Karagümrük'ü 2-0 yendi

Süper Lig’de 31. haftada Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 12. dakikada Babel ile farkı 2'ye çıkardı.

Fatih Karagümrük, 75. dakikada Pesic ile penaltıdan faydalanamadı ve 3 puanı alan taraf ev sahibi ekip oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 11. galibiyetini alarak puanını 41 yaptı. Karagümrük ise 43 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'da sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu maça devam edemedi.

Son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, maçın 29. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam eden sarı-kırmızılı futbolcu tekrar kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Kerem, üzüntü içinde sahaya kenarına geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Bu arada müsabakayı 27 bin 522 biletli taraftarın statta takip ettiği bildirildi.

Muslera penaltı kurtardı

Karşılaşmanın 75. dakikasında VavaCars Fatih Karagümrük'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

Maçın 73. dakikasında Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Patrick van Aanholt'tan döndü. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, sarı-kırmızılı futbolcunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

Müsabakanın 75. dakikasında penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya giden Aleksandar Pesic'in şutunda, kaleci Muslera topu çıkartarak gole engel oldu.

Muslera ayrıca yaptığı kritik kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.