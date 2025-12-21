Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS ilk 11'i...

Galatasaray bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadeleye çok az bir süre kaldı ve heyecan giderek artıyor. Aslan, galibiyet alarak yeniden liderliğe yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bilgileri...

Galatasaray Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ali Yavuz, Diabate, Barasi, Gueye

Galatasaray'da eksiklikler can sıkıyor

Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlık, ceza ve turnuva nedenleriyle kadroda ciddi eksikler göze çarpıyor.

Tedavileri süren Wilfried Singo ve Berkan Kutlu’nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Kaan Ayhan ile Uğurcan Çakır’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Takımda ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da karşılaşmada forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası’nda yer almaları nedeniyle Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.