Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç tarihi ve saati...

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Galatasaray, Süper Lig'de yeni haftada Kasımpaşa karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligde zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip milli maç arası sonrası galibiyetle başlamak istiyor. Heyecan gitgide artarken "Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.

Galatasaray maç tarihi ve saati...

Süper Lig'in 7. haftası 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı. Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.