Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor: Puan farkı 8'e çıkabilir
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile berabere kalmasıyla havaya giren sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda puan farkını 8'e çıkartacak ve liderliğini sağlama alacak
Süper Lig tarihinin 15 maçlık en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk olacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sezonu kapatan İcardi, cezalı Sallai, izin alan Kerem Demirbay, hasta olan Yusuf Demir ve teknik sebeple dışarıda kalan Ziyech bulunmuyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.
Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:
Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens
Osimhen.