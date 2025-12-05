Galatasaray Samsunspor maçı sonucu: Maç kaç kaç bitti

Galatasaray kendi evinde Samsunspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile karşılaştı. Galatasaray Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
46. dakikada Tomasson'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51. dakikada Tomasson'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan kullandığı kornerde doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan, çift elle yumruklayarak uzaklaştırdı.
56. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Musaba'nın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Emre Kılınç, Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Musaba, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-1.
80. dakikada Musaba'nın sol kanattan ortasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak, Kazımcan Karataş'tan döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Tomasson'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, uzak direğin dibinden auta çıktı.
88. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın içeri göndermek istediği top, önce Berkan Kutlu'dan sonra da Kazımcan Karataş'tan sekerek sağ kanattaki Emre Kılınç'ın önüne geldi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, Osimhen'e çarparak ağlara gitti: 2-2.
90+2. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Samsunspor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Penaltı noktası civarında Yunus Akgün'ün kafayla indirdiği topa altıpas önünde röveşatayla vuran Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.