Galatasaray-Kocaelispor maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül.
Kocaelispor'un ilk 11'i: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Sow, Berkan, Sousa, Aye, Agyei.
Kaynak: HABER MERKEZİ