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Galatasaray-Kocaelispor maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Slovenyalı Matej Jug oldu.

Cihan Oruçoğlu
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Galatasaray-Kocaelispor maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.

Galatasaray ile Kocaelispor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug görev yapacak. Jug'a AVAR'da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Günün maçlarında VAR hakemleri

Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri şöyle:

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Erkan Engin

Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu

Galatasaray-Kocaelispor: Matej Jug

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