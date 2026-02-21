Galatasaray- Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İlk 11'ler:

KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Andzouana, Olaigbe, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Kramer (Muhtemel)

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.