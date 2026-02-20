Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Seçim için konuşmak erken ancak aday olacağım

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta Alfemo ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dursun Özbek, hayal edilen seviyeye adım adım geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazmış bir spor kulübü. Elbette ki her iş hayallerle başlıyor. Hayallerin peşinde koşmak önemli. Hayal ettiğiniz şeyi gerçekleştirmek için belli bir zaman dilimine ihtiyacınız var. Bugün dikkat ederdeniz sadece sportif manada değil, kulübün gerek finansal yapısının belli bir yere gelmesi, gerekse tesisleşme hamlesinin devam etmesi açısından da 9 yıl 8 gün önceden hayallerim vardı. Bugün o hayalleri görmekten şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına gurur duyuyorum. Bundan sonraki dönemler için ve Türk sporu için hayalimiz var. Galatasaray bu öncü misyonundan hiç vazgeçmeyecektir. 121 yıl önce gösterilen vizyonumuz aynı hızla devam edecek. 121 yılda verilen emekler, bugün meyvesini vermeye başlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz, önümüzdeki dönemlere teslim aldığımızdan daha güzel bir Galatasaray bırakmaktır. Yakın gelecekte Galatasaray bambaşka yerlerde olacak. Onun için birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray’ı daha yukarılara taşıyalım."

Futbolda zaman zaman beklenmedik sonuçlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Hedefiniz belliyse siz bu amaca kitlenmişseniz, bir maçla bu amaçtan vazgeçmeniz mümkün değil. O gün (5-1 kaybedilen Eintracht Frankfurt maçından sonra) bu maksatla o sözleri söyledim. Bugün takımımız başarılı şekilde yoluna devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyeti aynı birlikteliği koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey tek maçla bitmiş kabul edilemez. Şampiyonlar Ligi de lig de çok çetin. Hiçbir şey bitmiş değildir. Ciddiyeti elden bırakmadan hedefe doğru yürümemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak seçimle ilgili bir soruya Özbek, "Seçim için konuşmak erken. Evet, adayım. Arkadaşlarımla her şeyi istişare ediyoruz. O dönem geldiğinde listemizi açıklayacağız." yanıtını verdi.

"Juventus maçında muhteşem bir birliktelik vardı"

Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetle ilgili de görüşlerini paylaştı.

"Bazı anlar, bazı olaylar vardır ki insan hayatında tekrarı mümkün olmayan öyle dönemler vardır." diyerek sözlerine başlayan Özbek, şunları söyledi:

"Galatasaray-Juventus maçının sonucu, insanların hayatında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan anlar. Çok büyük mutluluk silsilesi oluştu. Taraftarıyla bir takımın nasıl bütünleşebileceğini gördüğüm için çok mutlu oldum. Muhteşem bir birliktelik vardı. Sahada her futbolcunun birbirine nasıl yardım ettiğini gördük. Beni en çok mutlu eden hususların başında birlikteliğin, destek vermenin oluşması geliyor. Bu da benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir husus. Galatasaray'ın başarısındaki kilit nokta budur. Biz bugüne kadar sağladığımız konsantrasyonu, birlik ve beraberliği, sevgi iklimini, kulübün içinden hiç eksik etmemiz lazım. Biz aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu, aynı birlikteliği devam ettireceğiz. Netice ne olursa olsun bundan vazgeçmememiz lazım. Galatasaray'ın başarısı buna bağlıdır."

Juventus maçında alınan sonucun tüm herkesi mutlu ettiğinin altını çizen Özbek, "Sadece Galatasaraylılar mı keyif aldı, hayır. Türk insanını mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu milli bir mücadeledir. Alınan netice, ulaşılan zafer, Türk insanını da mutlu etti. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. O insanlar da mutlu oldular. Amacımız belli, Frankfurt maçından sonra söylediğim hedefe doğru Galatasaray olarak yürümek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk ile ilgili yeni sözleşme konusu

Başkan Dursun Özbek, "Teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yeni sözleşme imzalanacak mı?" sorusuna, "Bunlar idari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O döneme geldiğimiz zaman da kararlar Galatasaray'ın geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğini zaman bunları dikkate alacağız." cevabını verdi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giyen Çağrı Balta'nın sözleşme süreciyle ilgili ise, "Bu konuyla ilgili açıklamalar yaptık. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli bir oyuncumuzdu, geçmişte kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu bizim oyuncumuz. Bu konu hakkında yaptığımız açıklama yeterli bir açıklama diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.