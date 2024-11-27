Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce açıkladı: Mauro Icardi'nin ameliyat tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin sakatlık sonrası tedavi sürecine ilişkin detaylar netleşti. Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi’nin ameliyatının Arjantin'de yapılacağını ve rehabilitasyon sürecini de burada geçireceğini açıkladı.

Yener İnce, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. İleriki dönemde rehabilitasyon sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat, pazartesi günü gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü’nün her türlü imkanı sunduğunu vurgulayan İnce, “Mauro'ya dünyanın neresinde isterse ameliyatını yapabileceğimizi söyledik. Rehabilitasyon sürecini de Arjantin’de geçirmesine karar verdik” dedi.

Icardi’nin sağlık durumu ve rehabilitasyon süreciyle ilgili detaylar Galatasaray yönetimi tarafından yakından takip edilecek.