Galatasaray kupada rahat turladı
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Bucaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray rakibini 3-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan Galatasaray çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş maçında Bucaspor ile Galatasaray Yeni Buca Stadı'nda karşılaştı.
İlk maçı 3-0 kazanan Sarı-Kırmızılı ekip deplasmanda oynadığı ikinci maçı da 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın gollerini, 33. dakikada Gomis, 44. dakikada Yasin ve 53. dakikada Feghouli kaydetti.