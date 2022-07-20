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Galatasaray, Leo Dubois'i resmen açıkladı

Galatasaray, Leo Dubois'in transferi için Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Galatasaray, 27 Fransız Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Oyuncunun bu akşam 22.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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