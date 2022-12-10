Galatasaray Leo Residences’ı Nevita’yla yurtdışına açacak

Leo Residences’ın satış sürecini global gayrimenkul yatırım şirketi Nevita yürütecek. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Leo Residences’ın satışı ile kulübün üstünde ağır bir yük olan Bankalar Birliği Anlaşması’ndan çıkmanın ilk adımını atmış olacaklarını söyledi. Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise, Nevita’nın gücüyle projeyi dünyaya en iyi şekilde anlatacaklarını kaydetti. Leo Residences özelinde 17 Aralık’ta Ali Sami Yen Nef Stadyumu’nda görsel şovlarla birlikte yurtdışından da geniş katılımlı bir satış lansmanı da yapılacak.

“Aslan gibi bir proje”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray’ın maddi bağımsızlığını elde etmesi için bu projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Bugün itibarıyla 2,2 milyar lira kredi borcumuz var Bankalar Birliğine. Galatasaray günde 1 milyon liraya yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sürdürülebilir sportif başarı yakalaması mümkün değil. Projemizin adı Leo. Galatasaray’ımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak. ” dedi. Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise, bu önemli projeyi büyük yatırımcılarla kısa zamanda buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.