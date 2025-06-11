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Galatasaray, Leroy Sane transferini resmen duyurdu

Galatasaray, Leroy Sane ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

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Galatasaray, Leroy Sane transferini resmen duyurdu
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Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Alman futbolcuyu taşıyan özel uçak bu gece 01.00 sularında İstanbul'a inecek. Sane'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılı kulüple anlaşma imzalaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA