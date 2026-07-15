Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 İngiliz Sterlini olarak belirlenmiştir. Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 İngiliz Sterlini'dir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 Euro sabit ücret ödenecektir" denildi.