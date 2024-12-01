Galatasaray, ligde 5 maç sonra puan kaybetti

RAMS Park'taki maça istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada eski futbolcusu Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geri düştü. Sonrasında etkili ataklar geliştiren Galatasaray, 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Müsabakanın devre arasına 1-1 elitlikle girildi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Roland Sallai'nin 47. dakikada kaydettiği golle 2-1 üstünlük kurdu. Barış Alper ve Sallai ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 71. dakikada Prince Ampem'in golüne engel olamayınca skora 2-2'lik denge geldi.

Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremeyince takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı. Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyeti olan Galatasaray, ikinci kez beraberlik yaşadı. Namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 14. haftayı 35 puanla geçti. Eflatun-sarılı takım ise 14 maç sonunda puanını 23'e çıkardı.

Beş maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Eyüpspor mücadelesine kadar bu sezonki tek puan kaybını 7. haftada Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

Lig'deki İstanbul temsilcilerinden Eyüpspor ile bugün berabere kalan Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

İkinci puan kaybı da evinde geldi

Galatasaray, bu sezonki iki puan kaybını da sahasında yaşadı. Ligde deplasmanda çıktığı 5 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor mücadelesine kadar iç sahadaki 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Eyüpspor beraberliğiyle Galatasaray'ın sahasındaki puan kaybettiği maç sayısı 2'ye kaybettiği puan ise 4'e çıktı. RAMS Park'ta 7. haftadaki Kasımpaşa 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kurduğu Eyüpspor mücadelesini de kazanamadı.

Barış Alper, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Ligde 2 ve 5. haftalar arasında 4 maç üst üste gol atan Barış Alper, sonrasında suskunluk dönemine girdi. Uzun süredir gol hasreti çeken 24 yaşındaki forvet, özlemini Eyüpspor müsabakasıyla dindirdi.Süper Lig'de 7 maçın ardından ağları sarsan Barış Alper Yılmaz, toplamda 5 gole ulaştı.

Sallai ilk golünü attı

Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Sezon başında Almanya'nın Freiburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 8. Süper Lig maçına çıktı.

Tecrübeli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 47. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Bu, Sallai'nin Galatasaray kariyerindeki ilk golü oldu.

Abdülkerim Bardakcı sakatlandı

Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 34. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sol ayak bileğini burkan Abdülkerim, oyuna devam etti. Kendini 36. dakikada yere bırakan tecrübeli stoper, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

Abdülkerim, 39. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Uzak taç kenarından oyundan çıkan Abdülkerim, doktor Yener İnce ve fizyoterapistin yardımıyla yedek kulübesine gitmek istedi. Yürümekte zorlanan 30 yaşındaki stoper, sedyeyle kenara getirildi.

Taraftardan takıma destek

Galatasaray taraftarı, puan kaybetmesine rağmen futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi.Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahürat yaptı.

Eski takımına gol atan Emre Akbaba sevinmedi

Galatasaray formasını bir dönem giyen ikas Eyüpsporlu futbolcu Emre Akbaba, attığı golden sonra sevinmedi.Sarı-kırmızılı takımda 2018-2021 sezonlarında forma giyen Emre, Eyüpspor ile eski takımına karşı mücadele etti.

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 13. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.Eflatun-sarılı oyuncu, attığı golün ardından gol sevinci yapmazken sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Berke Özer kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.Maçın 31. dakikasında Lucas Torreira'nın net şutunda gole engel olan Berke, ilk yarının sonlarında Gabriel Sara'nın vuruşunda direk dibinde topu kornere çekerek önemli bir kurtarışa imza attı.

Genç kaleci, Galatasaray'ın 45+5. dakikada bulduğu gol öncesinde üst üste Davinson Sanchez ve Roland Sallai'nin şutlarını önlese de Barış Alper Yılmaz, dönen topu tamamlayarak fileleri havalandırdı.

Berke Özer, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti.

Müsabakanın 53. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Barış Alper'e geçit vermeyen eflatun-sarılı takımın kalecisi, 70. dakikada Sallai, 80. dakikada ise Metehan Baltacı'nın kafa vuruşlarında topun sahibi oldu.

Berke, 87. dakikada da Kerem Demirbay ve Elias Jelert'e üst üste iki şutunda gole izin vermedi.