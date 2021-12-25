Galatasaray, ligde 7 maç sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftası'nda Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 19. Hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'la geçti. Böylece sarı kırmızılılar, Süper Lig'de 31 Ekim'de aldığı Gaziantepspor galibiyetinin ardından 7 maç sonra kazanmayı bildi.
Galatasaray'ın gollerini 45+1'de Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Galatasaray ligin ilk yarısında oynadığı son maçta aldığı galibiyetle puanını 27'ye çıkardı. Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.