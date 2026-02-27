Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibinin belli olması sonrası taraftar 'Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta' sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Maç takvimi belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre, sarı-kırmızılı takım eşleşmenin ilk ayağında 10 Mart Salı günü, TSİ 20.45'te İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü, TSİ 23.00'te Anfield Road Stadı'nda oynanacak.
Tur atlayan takım, çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA