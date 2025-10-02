Galatasaray-Liverpool maçında karaborsa operasyonu: 1 tutuklama
Rams Park’ta oynanan Galatasaray-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Galatasaray ile Liverpool arasında Rams Park’ta oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu gerçekleştirildi. Galatasaray’ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, usulsüz bilet satışı yaptığı belirlenen 4 kişiyi takibe aldı.
Yüksek fiyatla bilet sattıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli serbest bırakılırken, T.T. isimli kişi “6222 SKM” kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.T.’nin yurt dışından gelen bir izleyiciye değerinin çok üzerinde bilet sattığı belirlendi.