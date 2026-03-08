Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edeceği maçın hakemi belli oldu.
10 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçın 4. hakemi Juan Martínez Munuera.
Müsabakaya video yardımcı hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez atanırken, asistan video yardımcı hakem (AVAR) koltuğunda ise Valentin Gomez oturacak.