Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için iki kritik maça çıkacak. Lig aşamasında Liverpool'u yenen Aslan, bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artarken taraftar da "Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı me zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.

Galatasaray Liverpool maçı bilgileri

Galatasaray Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray üstün

İki ekip arasında oynanan son 5 maçta sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, İngiliz temsilcisi sahadan yalnızca 1 kez üstün ayrıldı. Mücadelelerin 2’si ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray rakip fileleri 7 kez havalandırırken, Liverpool 6 golle karşılık verdi.