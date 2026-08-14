Galatasaray maçı bu akşam mı? Galatasaray Çorum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray bu akşam yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. Rakip Süper Lig'e yeni çıkan Çorum... Her iki kulübün de taraftarı mücadeleyi iple çekerken "Galatasaray Çorum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Galatasaray maçı bu akşam mı?

Evet, Aslan Süper Lig yeni sezonun ilk maçına bu akşam çıkıyor. Galatasaray- Çorum maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Smolcic, Penetra, Borza, Berat, Ramadani, Karlsbakk (Diomande), Serdar, Kyziridis, Ramirez.

Tek transfer yaptı

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.

Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.

Genç orta saha oyuncusu, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.