Galatasaray - Marsilya: 4-2

11. dakikada Galatasaray, müsabakadaki ilk ciddi atağı gerçekleştirdi. Feghouli'nin sağdan ortasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda vurduğu top yerden sekerek üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

12. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Olimpik Marsilya'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Feghouli, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcu, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pau Lopez'in sağından ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Lirola'nın sağdan ortasında Dieng'in uygun durumda kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera uçarak kontrol etti.

30. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cicaldau, pasını daha uygun durumdaki arkadaşlarına aktarmak istedi. Altıpastaki Caleta-Car'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pau Lopez'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-0

37. dakikada Guendouzi'nin soldan kullandığı serbest atışta Dieng'in kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü.

47. dakikada Lirola'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng'in ceza sahasında, kaleci Muslera'yı da geçtiği pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Galatasaray, skoru 3-0 yaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında, arka direkte Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı.

67. dakikada Dieng, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'ndan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada Milik'in kullandığı penaltıda top, kaleci Muslera'dan döndü. Milik, dönen topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1

70. dakikada Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Muslera'nın uzun pasında rakip yarı sahasında Feghouli'nin takip ettiği topu kalesini terk eden Pau Lopez uzaklaştırmaya çalıştı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Diagne'nin dengesini kaybederken boş kaleye atmak istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncusundan döndü.

83. dakikada Galatasaray tekrar farkı 3'e çıkardı. Marcao'nun uzun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1

85. dakikada Olimpik Marsilya yeniden farkı 2'ye indirdi. De La Fuente'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Nelsson'un kafasından seken topu arka direkte Milik ağlarla buluşturdu: 4-2

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter (Almanya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+3 Mustafa Muhammed)

Olimpik Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Gueye (Dk. 63 De La Fuente), Dieng, Milik

Goller: Dk. 12 Cicaldau, Dk. 30 Caleta-Car (Kendi kalesine), Dk. 64 Feghouli, Dk. 83 Babel (Galatasaray), Dk. 68 ve 85 Milik (Olimpik Marsilya)

Sarı kartlar: Dk. 35 Cicaldau, Dk. 90+4 Morutan (Galatasaray), Dk. 35 Gueye, Dk. 45+1 Dieng, Dk. 53 Peres, Dk. 61 Guendouzi, Dk. 89 Milik, Dk. 90+7 Gerson (Olimpik Marsilya)