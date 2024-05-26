Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Lig şampiyonu belli oluyor

Süper Lig’in 38. Haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında kazanırsa ya da sahadan beraberlikle ayrılırsa şampiyonluğun olacak. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenerek Konya'dan gelecek haberi bekleyecek. İki maçta aynı saatte, 19:00'da, başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Tek eksik Hakim Ziyech

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem D, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe, İstanbulspor’u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün İstanbulspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

Sarı-lacivertli ekip bugün rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

"Livakovic- Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Osayi-Samuel (King), Szymanski, Tadic, Dzeko."