Galatasaray, Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö’nün transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü AZ Alkmaar anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."