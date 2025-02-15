Galatasaray, Morata'nın son durumunu açıkladı

Galatasaray, AZ Alkmaar maçında sakatlanan İspanyol oyuncusu Morata'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu ve "UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İspanyol golcünün sahalara dönüş tarihiyle ilgili kulüp ve sağlık ekibi tarafından bilgi verilmezken, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edileceği bildirildi.