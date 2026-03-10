Galatasaray muhtemel ilk 11... GS - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı başlıyor. Galatasaray ilk maçta Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip lig aşamasında rakibini 1-0 mağlup etmişti ve bunu bir kez daha başarmak istiyor. Saatler ilerledikçe heyecan katlanırken "Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da tırmanıyor.

Galatasaray Liverpool maçı bilgileri

Galatasaray Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Jesus Gil Manzano yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Ekitike.

Sarı-kırmızılılar tam kadro

Temsilcimizde sakat ve cezalı oyuncusu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekipte UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

Rövanş maçı 18 Mart'ta

Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.

Galatasaray, Avrupa'da 339. kez sahne alacak

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 338 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 467 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.