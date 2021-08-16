Galatasaray olaylı maçta Giresunspor'u 2-0'la geçti

Karşılaşmaya Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha ortasında kafa atıp yumruklaması damga vurdu. VAR kararıyla kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarın da büyük tepkisini çekti.

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, Giresunspor'la karşılaştı. Maçta yaşananlar futbolun da önüne geçti.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Brezilyalı oyuncu Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırıp kafa attıktan sonra, tekme ve yumruk attı. Hakem Erkan Özdamar VAR kararıyla Brezilyalıyı kırmızı kartla oyundan attı.

Oyunda başka gol olmadı, Galatasaray iki golle üç puanın sahibi oldu.