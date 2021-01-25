Galatasaray Onyekuru'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar şirketimizin net 4 milyon 350 bin avro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için net 750 bin avro ücret ödeneceği belirtildi.

Mustafa Cengiz: Bence evin oğlu Onyekuru

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun 'evin oğlu' olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kendisini isteyen birçok takım vardı. Onyekuru bizi ısrarla istedi. Türkiye'den veya dünyadan diğer takımların tekliflerine dönüp bakmadı bile." ifadelerini kullandı.

"Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa geldi." diyen Mustafa Cengiz, "Gösterdiği sahiplenme, aidiyet ve sadakat duygusundan ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur, parayı tercih etmedi. Aşkını, sevgisini tercih etti." şeklinde konuştu.

Onyekuru: Buraya en yüksek performansımı göstermeye geldim

Galatasaray'ın 3. kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı ekipte uzun süre kalmak istediğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Onyekuru, "Tekrar burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Umarım bu gelişim kulübüme birçok gurur yaşatır ve nice başarılar getirir. Galatasaray'da çok fazla gol atmayı ve üzün süre kalmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden 23 yaşındaki oyuncu, "Buraya en yüksek performansımı göstermeye geldim. Hedefim daha çok başarı elde etmek ve kupa kazanmak. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyorum. İnşallah bu sene hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.