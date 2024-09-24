Galatasaray-PAOK maçı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan ancak İsviçre ekibi Young Boys'a elenen Galatasaray, Goluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Galatasaray-PAOK maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - PAOK maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray'ın PAOK maçındaki eksikleri

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Avrupa'da 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı

Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.

Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu PAOK'u çalıştırıyor

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

2021-2022 sezonundan beri PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, daha öncesinde Al-Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, Rapid Bükreş, Romanya Milli Takımı ve Brasov'da görev almıştı.

PAOK'ta daha önce 2017-2019 yılları arasında da çalışan Razvan Lucescu, ikişer kez Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.