Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yle anlaştı! Yıldız futbolcu Przemyslaw Frankowski kimdir?

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski’yle anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolü için ülkeye davet edilen 29 yaşındaki futbolcunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

İstanbul'a gelecek

Sarı kırmızılı kulübün, yıldız futbolcu Frankowski’nin kulübüyle de anlaşmaya vardığı öğrenildi. Polonyalı futbolcunun, sağlık kontrolü ve transfer işlemlerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan Przemyslaw Frankowski, sağ kanatta oynamasının yanında; orta sahada da görev alabiliyor.

Przemyslaw Frankowski kimdir?

Frankowski, 12 Nisan 1995 tarihinde Polonya'nın Gdańsk kentinde dünyaya geldi.

Futbolcu, kariyerine Polonya'da başladı. Ardından, ABD ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligi olan Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Chicago Fire forması giymeye başladı.

Son olarak Frankowski, Ligue 1 takımlarından RC Lens'te oynadı.

Hücuma katkı sağlayan özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Frankowski, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.