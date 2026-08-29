Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı

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Galatasaray, Rafael Leao transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sky Sports’ta yer alan habere göre Galatasaray, Portekizli yıldız için Milan’a 43 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Anlaşmada ayrıca İtalyan ekibine Leao’nun sonraki satışından yüzde 20 pay verilmesini öngören bir maddenin bulunduğu belirtildi.