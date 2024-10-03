Galatasaray - RFS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11 (Şifresiz mi, Hangi kanalda?)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçında Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşıyor. Süper Lig'de Kasımpaşa beraberliği ile ilk puan kaybını yaşayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da moral bulmayı hedefliyor.

Galatasaray - RFS maçı hakemi

Mücadele, Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak. Mücadeleyi Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Galatasaray eksikler

Galatasaray'da Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Rigas FS maçında da forma giyemeyecek. Hakim Ziyech ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak. Osimhen'in de sakatlığı dolayısıyla bu maçta oynaması beklenmiyor.

Galatasaray, Avrupa arenasında 320. maçına çıkacak. İlk hafta mücadelesinde PAOK'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Rigas FS engelini de aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaray muhtemel 11

Galatasaray: Günay; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Icardi

Galatasaray - RFS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray - RFS maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.