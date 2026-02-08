Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının sonucu ne? Galatasaray maçını kim kazandı? Galatasar'yın gollerini kim attı?

Galatasaray, Rize deplasmanını rahat geçti
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışına seken topla buluşan Sara'nın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
19. dakikada Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe pasını Olawoyin'e bıraktı. Olawoyin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasının içerisinde sol tarafta topla buluşan Noa Lang’ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada sağ kanattan Taha Şahin’in pasında arka direkte Ali Sowe’un şutunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın ortasında Osimhen'in dokunamadığı topu arka direkte Yunus Akgün kafayla ağlara gönderdi. 2-0
74. dakikada Hojer’den seken topu önünde bulan Victor Osimhen kaleciyi sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
90+2. dakikada Buljubasic’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bedube’nin şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.