Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? Juventus - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? Juventus - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçları salı ve çarşamba günleri oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın İtalyan ekibi Juventus'la oynayacağı karşılaşmanın tarihi gündem olmuş durumda... Taraftar bugün salı günü olması sebebiyle sıkça "Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında 5-2 yendiği Juventus'a ikinci maçta konuk olacak. Konyaspor mağlubiyeti moral bozsa da Aslan rövanş mücadelesinde herhangi bir aksilik yaşamak istemiyor. Maçın bugün mü, yarın mı oynanacağı merak edilirken sıklaşan soru "Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
"Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Juventus Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
8. Randevu
Juventus ile Galatasaray arasında oynanan son 7 maçta Aslan 3 galibiyet alırken, İtalyan ekibi yalnızca 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı kırmızılı ekip rakip fileleri 14 kez havalandırırken, Juventus 9 golde kaldı.
Osimhen oynayacak mı?
Konyaspor maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'in Juventus maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.