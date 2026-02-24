Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? Juventus - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında 5-2 yendiği Juventus'a ikinci maçta konuk olacak. Konyaspor mağlubiyeti moral bozsa da Aslan rövanş mücadelesinde herhangi bir aksilik yaşamak istemiyor. Maçın bugün mü, yarın mı oynanacağı merak edilirken sıklaşan soru "Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

"Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Juventus Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

8. Randevu

Juventus ile Galatasaray arasında oynanan son 7 maçta Aslan 3 galibiyet alırken, İtalyan ekibi yalnızca 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı kırmızılı ekip rakip fileleri 14 kez havalandırırken, Juventus 9 golde kaldı.

Osimhen oynayacak mı?

Konyaspor maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'in Juventus maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.