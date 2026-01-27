Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü, yarın mı? Manchester City - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Gruptaki son maçta Aslan, dünya devini devirip güzel bir son planlıyor. Müsabakanın tarihi ve saati hakkında tereddüt yaşayanlar "Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 'den naklen yayınlanacak.

336. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekinci haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.