Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu?
Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da ter dökerken Trabzonspor ise bu hafta UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda ilk maçına çıkacak. Son şampiyon Galatasaray ise henüz Avrupa sahnesinde boy göstermedi. Taraftarlar takımını Şampiyonlar Ligi'nde görmek isterken "Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu gündemde...
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Süper Lig başladı, Galatasaray ilk ciddi sınavını verdi. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Aslan'ın ilk maç tarihi merak ediliyor. Bu sebeple de "Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu giderek artıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü çekilecek. Kura sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ