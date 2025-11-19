Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS Union Saint-Gilloise maçı hangi tarihte, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile kendi sahasında oynayacak. Avrupa'da durdurulamayan Aslan, bu maçtan da galip gelerek ilk 8'e girmek istiyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

5 futbolcunun sakatlığı ile ilgili son durum

Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."