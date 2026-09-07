Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sporting Lizbon - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan, Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçından puan ya da puanlarla ayrılmak isterken bugün sıkça gelen soru "Sporting Lizbon - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Aslan, bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.