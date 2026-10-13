Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? GS Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu akşam Barcelona'yı ağırlıyor. Aslan zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak istiyor. Taraftar mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken bugün yoğun şekilde gelen soru "Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam birçok müsabaka oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray da dünya devi Barcelona'yı konuk edecek. Saatler ilerlerken "Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da tırmanıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç saati ve kanalı
Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Galatasaray: Uğurcan, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen
Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Jesus
11. randevu
Galatasaray, Barcelona ile oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994'te 2-1'lik skorla elde etti. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.