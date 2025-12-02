Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı tarihi... Monaco - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Galatasaray bir sonraki maçını Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. 15. sırada yer alan temsilcimiz bu mücadeleden 3 puan alıp ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Tarihler merak edilirken "Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.

Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Galatasaray maçı 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cimbom Monaco ile 6 maç yaptı

Galatasaray bugüne dek Monaco ile 6 karşılaşma yaptı. Bu maçların 2'sinin Aslan kazanırken 3 maçı da Monaco aldı. İki takım bir maçtan da berabere ayrıldı.