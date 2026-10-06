Galatasaray Şampiyonlar Ligi ne zaman? GS - Barcelona maç tarihi ve saati...
Şampiyonlar Ligi 2. maçları için geri sayım devam ediyor. Temsilcimi Galatasaray ikinci maçında Barcelona'yı konuk edecek. Hedef 3 puan... Zorlu maç öncesi müsabaka tarihi ve saati merak ediliyor. İşte "Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Şampiyonlar Ligi heyecanı için bekleyiş sürüyor. Futbol tutkunları bir an önce mücadelelerin başlamasını istiyor. Galatasaray taraftarı da Barcelona maçına odaklanmış durumda... Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray - Barcelona maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
10 kez karşı karşıya geldiler
İki takım bugüne dek Avrupa'da 10 kez karşılaştılar. Barcelona 6 kez galip gelirken Galatasaray ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle bitti.
Barcelona'nın 17 golüne Aslan 7 golle karşılık verdi.