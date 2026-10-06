Galatasaray Şampiyonlar Ligi ne zaman? GS - Barcelona maç tarihi ve saati...

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Şampiyonlar Ligi heyecanı için bekleyiş sürüyor. Futbol tutkunları bir an önce mücadelelerin başlamasını istiyor. Galatasaray taraftarı da Barcelona maçına odaklanmış durumda... Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray - Barcelona maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

10 kez karşı karşıya geldiler

İki takım bugüne dek Avrupa'da 10 kez karşılaştılar. Barcelona 6 kez galip gelirken Galatasaray ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle bitti.

Barcelona'nın 17 golüne Aslan 7 golle karşılık verdi.