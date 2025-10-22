Galatasaray-Bodo/Glimt maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Bodo/Glimt maç sonucu ne? Galatasaray'ın gollerini kim attı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Bodo/Glimt kendi yarı sahasından çıkmak isterken Mario Lemina, orta sahada Berg’e yaptığı baskı sonucunda topun sahibi oldu. Lemina’nın bekletmeden pasını aktardığı Osimhen, sol taraftan ceza sahasında girer girmez çapraz pozisyondan yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada Lemina’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs’un yerden ceza sahasına ortasında ön direğe hareketlenen Osimhen’in altıpas çizgisi üzerindeki dokunuşunda kaleci Haikin iki hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada Bodo/Glimt’in savunmadan oyun kurmaya çalıştığı dakikalarda sol taraftaki Bjorkan’ın kalecisi Haikin’e çıkardığı geri pasta Victor Osimhen araya girdi. Ceza sahasında kaleci Haikin’i çalımlayan Osimhen, boş kaleye topu filelere gönderdi. 2-0

39. dakikada ceza yayı çizgisi üzerinde Sallai’ye yaptığı baskı sonucu Fet’in ayak koyduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Hauge’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu sağına çekip Davinson'u çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

43. dakikada Brusntad Fet’in kale karşısına alarak ceza yayı çizgisinin gerisinden sert şutunda kaleci Uğurcan’ın da müdahale ettiği top sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada Bodo/Glimt'in direkten dönen topu sonrası kontratağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan topla ilerleyen Leroy Sane'nin ceza sahası sağ içine doğru gönderdiği pasta Osimhen'in çapraz pozisyonda dar açıdan yerden şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol kanattan topla buluşan Fredrik Bjorkan, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası üzerindeki Auklend’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Abdülkerim’in kayarak hızını yavaşlattığı meşin yuvarlak ardından kaleci Uğurcan’da kaldı.

60. dakikada savunmadan çıkmak isteyen Bodo/Glimt’te Aleesami’ye baskı yapan Osimhen’in müdahale ettiği top ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Yunus Akgün’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topun bir kez daha sahibi olan Yunus bu kez aynı noktada yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

67. dakikada Sjovold’un orta sahadaki hatalı pasında topla buluşan Osimhen’in ceza alanına girdikten sonra sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Haikin gole izin vermedi. Dönen meşin yuvarlağı aynı noktada tekrar önünde bulan Osimhen’in vuruşunda Sjovold çizgi üzerinde golü engelledi.

75. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Fredrik Bjorkan’ın son çizgiye inerek içeriye ortaladığı topa Jakobs’un üzerinden iyi yükselen Helmersen’in kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-1

83. dakikada Sara’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane’nin bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahasında girerek çapraz pozisyonda yerden çektiği şutta kaleci Haikin meşin yuvarlağın sahibi oldu.