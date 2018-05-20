e-DÜNYA
19 °C

Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı’nda yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı’nda yapıldı.

Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine yoğun ilgi gösterdi. 

Galatasaray taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

 Kupayı kaldıran Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ve oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

Son dakika galatasaray kupa

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.