Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı’nda yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı’nda yapıldı.
Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.
Kupayı kaldıran Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ve oyuncular büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: AA