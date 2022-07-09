Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bir açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”