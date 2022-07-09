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Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray Sergio Oliveira’nın transferi için futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bir açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

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