Galatasaray şimdiden kasasına 19.37 milyon euro koydu

Emre ERGÜL

Yer: Old Trafford…Ev sahibi, kadro değeri 882.30 milyon euro olan Manchester United…Nam-ı diğer Kırmızı Şeytanlar… Konuk da Süper Lig’in son şampiyonu, kadro değeri 236.6 milyon euro olan G.Saray… Nam-ı diğer sarı kırmızılılar… Dünya bahis sitelerine göre, favori Manchester’dı… O kadar ki, G.Saray’ın galibiyetine 1’e 7 şans tanınıyordu.

Tahminler tutmadı ve Cimbom, Kırmızı Şeytanlar’ı Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi’nin golleriyle 3-2 yendi. Bu galibiyetle G.Saray, Şampiyonlar Ligi grubunda Bayern Münih’in ardından ikinciliğe yükseldi (Kopenhag üçüncü, Manchester sonuncu). Old Trafford zaferi, Cimbom’u ekonomik olarak da güldürdü.

Şampiyonlar Ligi’ne ayak bastı parası olarak 15 milyon 640 bin euro alan G.Saray, Kopenhag maçı sonrası 930 bin euro beraberlik primi aldı. Salı gecesi de 2.8 milyon euro galibiyet primine hak kazanan G.Saray, iki maçta toplam 19.37 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi gelirine sahip olmuş oldu.

G.Saray’ın önünde, ikisi Bayern’le, biri Kopenhag’la deplasmanda, biri de Manchester’la evinde, 4 maçı daha var. Her maç yeni bir gelir kapısı olacak. Son 16’ya kalırsa 9.6 milyon euro da bonus alacak olan Cimbom, son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre de 9.1 milyon euro katsayı parası kazanacak. G.Saray sportif olarak da İngiltere’de birçok ilke imza attı.

Kulüp, 2001-2002’den bu yana ilk kez bir ŞL grubunda çıktığı ilk iki maçta yenilgi almadı. Takımın hocası Okan Buruk da Old Trafford’da galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu. Buruk, daha önce Manchester’ı Başakşehir’le İstanbul’da 2-1 mağlup etmişti.

İngiliz basını: “Welcome to Hell” Manchester’da!

Daily Mail: “Kaleci Andre Onana’nın feci hatası… Wilfried Zaha’nın Old Trafford’a dönüşü ise çok iyiydi.”

The Sun: “Onana’dan büyük hata… Manchester’ın Şampiyonlar Ligi hayalleri pamuk ipliğine bağlı.”

Daily Telegraph: “United kendi ayağına ateş etti.”

Independent: “30 yıl önce Manchester United, İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. 30 yıl sonra United cehennemi buldu. Ama İstanbul'da değil, Manchester'da.”

Sky: “Icardi'nin golü, Galatasaray taraftarlarını çılgın bir sevince sürükledi.”

BBC: “Zaha'nın Old Trafford kefareti.”

Ülke puanında adım adım 8’inciliğe

Manchester United galibiyetiyle G.Saray, ülke puanına 0.5 puan daha ekledi. 34 bin 350 puana yükselen Türkiye, 9’uncu basamaktaki yerini sağlamlaştırdı.

- İngiltere 90.303

- İspanya 77.364

-İtalya 73.569

-Almanya 71.481

-Hollanda 55.900

-Fransa 54.164

- Portekiz 49.316

-Belçika 39.200

- Türkiye 34.350

-İskoçya 32.050

Türkiye ve İtalya Euro 2032 için UEFA'ya resmen başvurdu

UEFA, İtalya ve Türkiye'nin 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için ortak başvuruda bulunduğunu ve İngiltere ile İrlanda'nın da Euro 2028'e ev sahipliği yapmak için tek başvuru sahipleri olduğunu teyit etti. UEFA yaptığı açıklamada, "2028 ve 2032 için ev sahibi atamaları için İcra Komitesi'nin 10 Ekim'de Nyon'da yapacağı toplantıda onay alınması gerekiyor" dedi.