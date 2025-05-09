Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluk için gün sayıyor

Süper Lig'de geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı.

"Cimbom" son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.

Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.