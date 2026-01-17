Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü maçı sonucu kaç kaç bitti

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren ve ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Aslan, bu sonuçla 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini aldı. Cimbom, bu sezon ligde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Bu maçın ardından puanını 43'e çıkaran Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Galatasaray taraftarından tepki

Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca karşılaşmanın ardından futbolcuları ise tribünlere çağırdı.